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MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsası'nda ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 189,86 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 89,21 105,06 Ekstra kabaaşı kuru kayısı Kg 189,86 189,86 Kayısı çekirdeği Kg 67,50 67,50

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