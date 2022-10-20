Malatya'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Ortalamanın Sonu: Aptal ve dahi aynı kişi olabilir mi?

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MALATYA (AA) - Malatya'da yolun karşına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Malatya-Elazığ kara yolu Turgut Özal Tıp Merkezi kavşağında, E.B. (27) yönetimindeki 44 HB 770 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan B.T'ye (42) çarptı.

112 Acil Servis ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan B.T, kurtarılamadı.

Sürücü E.B, gözaltına alındı.



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