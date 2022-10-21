Kaymakam Türkoğlu, patates ve pancar üreticileriyle buluştu

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MALATYA (AA) - Darende Kaymakam Ökkeş Safa Türkoğlu, Palanga Mahallesi'nde üretimi yapılan patates ve şeker pancarı hasadına katıldı.

Kaymakam Türkoğlu, beraberindeki Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca ve mahalle muhtarı Hakan Gökçe ile tarlaları gezerek, patates ve pancar üreticilerinden bilgi aldı.

İşçi ve üreticilerle sohbet eden Türkoğlu, üretimin önemini belirterek, "Darende'de yerli patates tohumlarının geliştirilmesinden dolayı gurur duyuyoruz. Aynı zamanda buradaki çiftçilerimizin ve yöre halkının da üretime ve istihdama dahil olmasını önemsiyoruz." dedi.

Yerli patates tohumlarının geliştirilmesini üstlenen Selanik firması yetkilisi İlhan Bengi, sertifikalandırılan tohumların yurt içi ve dışında üreticilere gönderildiğini söyledi.

Bin 500 dekarlık alanda 7 bin tona yakın ürün beklediklerini dile getiren Bengi, "Üretim için burayı seçmemizin sebebi yüksek rakımda toprakların hastalıklardan ari olması ve çevresinde yeşil tarım yapılmaması nedeniyle temiz ve sağlıklı bir üretim gerçekleştiriyoruz. Burada yemeklik ve cipslik patates üretimi yapılmadığı için maliyet ve ilaç anlamında karlı oluyoruz. Bu yüzden tohumluk patateslerimiz organik ve çok sağlıklı." dedi.

Mahalle Muhtarı Hakan Gökçe ise Palanda Ovası'nda üretilen şeker pancarının kaliteli olduğunu ifade etti.



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