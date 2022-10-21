Malatya Ticaret Borsası

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MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında organik gün kurusu kayısı en yüksek 92,00 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Ekstra şekerpare kayısı Kg 125,00 125,00 Organik gün kurusu kayısı Kg 87,00 92,00 Dut kurusu Kg 74,95 74,95

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