Kale Kaymakamı Aksoy öğretmenlerle bir araya geldi

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MALATYA (AA) - Malatya'da, Kale Kaymakam Mustafa Aksoy, öğretmenlerle bir araya geldi.



İzollu İlkokulu konferans salonunda düzenlenen toplantı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut'un sunumuyla başladı.

Aksoy, toplantıda yaptığı konuşmada, okullarda ve öğretmenlerde akademik, sosyal başarıyı arttırmak için projeler geliştirilmesi gerektiğini belirterek, okullardaki kütüphanelerin zenginleştirilmesinin öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarına katkı sağlayacağını söyledi.





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