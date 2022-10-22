Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 3 kilo 915 gram skunk, 1 kilo 715 gram kubar esrar, 5,45 gram sentetik uyuşturucu, 33,78 gram metamfetamin , 12 sentetik hap, 1 esrar içme aparatı ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 42 bin 170 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan E.Ç, F.A, H.A, Y.B, S.G. tutuklandı, B.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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