Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)

MALATYA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Malatya, tarım yanında sanayisi ve ticaretiyle son dönemde gelişen turizmiyle de bölgesine ilham veren bir şehir haline geldi." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediyesi yanındaki meydanda düzenlenen "Battalgazi Devlet Hastanesi, Hekimhan Tünelleri, Kuru Kayısı Lisanslı Depo ve Borsası ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"nde vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasına alandakileri selamlayarak başlayan Erdoğan, yaklaşık 2 yıl aradan sonra tekrar Malatya'da vatandaşlarla yüz yüze hasret gidermenin memnuniyeti içerisinde olduğunu söyledi.

Malatya'nın insanlığın kadim medeniyetlerinin yuvası olduğunu belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Anadolu'yu ebedi yurdumuz haline getiren büyük destanı yazdığımız şehirlerden biridir Malatya. Tarihe ismini 'Dar-ül Rifat' yani seçkin insanların, 'Zat-ül Himmet' yani himmetli zatların diyarı diye yazdırmış Malatya, bugün de bütün parıltısı ile yoluna devam ediyor. Battal Gazi'nin, Hüseyin Gazi'nin, Hasan Gazi'nin destanlarıyla büyümüş, Mevlana'nın, Sadrettin Konevi'nin, Somuncu Baba'nın, Niyaz-ı Mısri'nin ilim irfanıyla beslenmiş Malatyalı kardeşlerime de bu muhteşem coşku yakışır."

Malatyalıların AK Parti'yi hiç yalnız bırakmadığını ve hep kendileriyle beraber olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dik durdunuz, diklenmeden diklendiniz. Onun için birileri Malatya'yı çok kıskanıyor. Varsın kıskansınlar, biz yolumuza devam edeceğiz. Biliyorsunuz Malatya'nın bugünkü şehir merkezine eskiden ne derlerdi? Aspuzu. Bağları, bahçeleri, sularıyla burası öylesine güzel bir yermiş ki adına pek çok şair, şiirler yazmış. Mesela bunlardan 16. yüzyıl şairlerinden Necati şöyle diyor, 'Mihri dünyayı dolaş, bir misli yok Aspuzu'nun. Cennet-i ala misali misli yok Aspuzu'nun. Fani dünya olmasaydı ben derim Bağ-ı İrem, görmedim bir mislini. Emsali yok Aspuzu'nun.' Nerede yaşadığınızı biliyorsunuz değil mi? İşte Malatya böyle bir yer

Malatya bugün de göreni kendine hayran bırakan bir şehir. Bu vasfını sürdürüyor. Tabii Harputlu Balakgazi ile Malatyalı Battalgazi'nin farkını bilmeyenlere bunları anlatmak kolay değil. Ama öğreteceğiz inşallah. Biz öğretiriz evvelallah. Malatya'nın ülkemize, hayatın her alanı gibi rahmetli Özal başta olmak üzere yetiştirdiği siyaset ve devlet adamlarıyla da önemli hizmetleri var. Biz de geçtiğimiz 20 yılda ülkemizin tamamıyla birlikte bu kadim şehrimize mehabetine uygun eser ve hizmetler kazandırmanın gayreti içinde olduk. Şimdi 'güneşin altın yumurtası' denen, kayısının başkenti olan Malatya, tarım yanında sanayisi ve ticaretiyle son dönemde gelişen turizmiyle de bölgesine ilham veren bir şehir haline geldi."

- Malatya'ya yapılan yatırımlar

Bir yandan Bakanlıkların yatırımları bir yandan büyükşehir ve ilçe belediyelerinin yatırımlarının Malatya'yı bir açık hava şantiyesi haline dönüştürdüğünü ifade eden Erdoğan, "Büyükşehir Belediyemiz kendisinden katbekat büyük bütçelere sahip olduğu halde parasızlıktan yatırım yapamadığını söyleyen beceriksizleri mahcup edecek başarılı çalışmalar yürütüyor." dedi.

Malatya'ya 20 yılda 33 milyar liralık yatırım yaptıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seviyoruz Malatya'yı, yakışır Malatya'ya bu yatırımlar. Eğitimde ve sporda 5 bin 236 yeni derslik, 7 bin 848 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları, 56 spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda Malatyalı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 4,5 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sizleri yalnız bırakmadık, bırakmayacağız ve bu yola böyle devam edeceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, 14'ü hastaneden oluşan toplam 68 sağlık tesisi yaptıklarını hatırlatarak, TOKİ vasıtasıyla Malatya'da 17 bin 843 konut projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Malatya'ya İlk Evim Projesi kapsamında 2 bin 501 konut ile İlk İşyerim Projesi kapsamında 500 iş yeri daha kazandıracaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ayrıca 12 bin 500 konutluk arsayı da kendi evini yapmak isteyen vatandaşlarımıza sunuyoruz. Kuralar çekilecek ve herkes buraların sahibi olacak. Ulaştırmada 36 kilometreden devraldığımız Malatya'daki bölünmüş yol uzunluğunu 462 kilometreye çıkardık. Geçtiğimiz günlerde canlı bağlantıyla çevre yolunu da hizmete açtık, hayırlı olsun. Sivas-Malatya ve Malatya-Elazığ Hızlı Tren Projemizin etüt çalışmaları da devam ediyor. Tarım ve ormanda Malatya'ya 14 baraj, 12 sulama tesisi, 48 taşkın koruma tesisi ve 10 hidroelektrik santrali inşa ettik. 410 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Malatyalı çiftçilerimize toplam 1,8 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik.

Sanayi ve teknolojide bir teknopark, 4 araştırma-geliştirme merkezi ve bir tasarım merkezi kurduk. Enerjide 183 bin 500 doğal gaz abonesi olan Malatya ve 6 ilçesine doğal gaz arzı sağladık. Diğer ilçelerle ilgili çalışmaları da sürdürüyoruz. Bunlarla kalmıyoruz. Bugün sizlerle hasret gidermenin yanında toplam yatırım tutarı 8 milyar lirayı geçen, hatta güncel rakamla 19 milyar lirayı bulan 133 ayrı projenin resmi açılışını buradan yapacağız."

(Sürecek)

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