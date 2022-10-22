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Bakan Murat Kurum, Malatya'daki toplu açılış töreninde konuştu:

AA

Bakan Murat Kurum, Malatya'daki toplu açılış töreninde konuştu:

MALATYA (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "2023'te yeni bir demokrasi destanını işte buradaki kardeşlerimizle, Malatya'mızla birlikte yazacağız ve 2023'te Cumhur İttifakımızı, Sayın Cumhurbaşkanımızı en yüksek oyla seçeceğiz ve yeni yüzyılın başkanı yapacağız." dedi.

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi yanında düzenlenen toplu açılış töreninde Malatyalıları selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşmanın heyecanı, mutluluğu ve coşkusu içerisinde olduklarını ifade eden Kurum, "Bugün içerisinde Bakanlığımız tarafından da yapılan 3 bin 500 konut, 48 dükkan, millet bahçeleri, atık arıtma tesisleri, içme suyu ve kanalizasyon altları, güneş enerji sistemlerinin bulunduğu yatırım bedeli 2 milyar 174 milyon lira olan eserin açılışını yapacağız." diye konuştu.

Bakan Kurum, Selçuklu'dan Osmanlı'ya birçok medeniyete ev sahipliği yapan Malatya'nın kendilerine Battalgazi'nin emaneti olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Malatya bize 'Mekke ve Medine'nin hakimi değil, hizmetkarıyım' diyen Yavuz Sultan Han'ın emanetidir. Malatya bize ömrünü ülkesine ve milletine adamış büyük devlet adamı Turgut Özal'ın emanetidir. Bu güzel şehrimiz, tarihi güzelliklerinin yanı sıra geleni hoş kılan doğal güzellikleriyle, bakırcılar çarşısıyla, dünyaya tat veren kayısısıyla, ovalarıyla, kanyonlarıyla cazibe merkezimiz olmaya devam ediyor. Doğanın böylesine cömert davrandığı taşı toprağı bereketli. Biz de Malatya'mıza, bu kadim şehrimize hizmet etmeye ve eserlerimizle güzellik katmaya devam ediyoruz. Ecdadımızın, atalarımızın bize miras bıraktığı kardeşlik ve birlik köprülerimizi yeniden ve ilelebet inşa etmek için çalışıyoruz. Biz iyi ve kötü günde her daim milletimizin yanındaydık. Malatya'mızda deprem oldu 2 saat sonra hemen afet bölgesine geldik. Devlet, millet, tüm Malatyalı kardeşlerim seferberlik ruhuyla hareket ettik, hiçbir vatandaşımızı açta açıkta bırakmadık, yaralarını da milletimizle birlikte sardık. Afetzede kardeşlerimize en kısa sürede konutların anahtarını veriyoruz. Şimdi de Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Malatya'mıza tam 2 bin 500 konut armağan ediyoruz. Yine 12 bin 500 konut yapılacak arsa ve 500 iş yerimizi Malatya'mıza kazandırıyoruz."

Bakan Kurum, Malatya'nın yanında olmaya devam edeceklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Çünkü Malatya daima büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşümüzde bizim yanımızda oldu. AK Partimizin, ak davamızın yanında oldu, Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında oldu. Biz de inşallah bu anlayışla hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Gece gündüz Malatya'mız için, Malatyalı kardeşlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Biz eser üretirken algı üretenlere, biz hizmet üretirken kendi ikballeri için masa kuranlara ve biz evlatlarımıza sıcacık yuva kazandırırken milletin hayrına olan her projeye kara çalanlara en güzel cevabı siz vereceksiniz, Malatya verecek bu meydan verecek. 2023'te yeni bir demokrasi destanını işte buradaki kardeşlerimizle, Malatya'mızla birlikte yazacağız ve 2023'te Cumhur İttifakımızı, Sayın Cumhurbaşkanımızı en yüksek oyla seçeceğiz ve yeni yüzyılın başkanı yapacağız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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