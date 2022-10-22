Malatya'da FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 6 zanlı tutuklandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda gözaltına alınan 19 zanlıdan 6'si tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesince yurt genelinde gerçekleştirilen Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda yakalanan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 13'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik 59 ilde 18 Ekim'de eş zamanlı başlatılan operasyon kapsamında Malatya Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 19 zanlı gözaltına alınmıştı.

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