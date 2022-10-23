Kuru kayısıda 2 ayda 78 milyon dolarlık ihracat

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MALATYA (AA) - VOLKAN KAŞİK - Dünya kuru kayısı üretiminin önemli kısmının yapıldığı Malatya'dan yeni ihracat sezonunun ilk iki ayında yurt dışına 14 bin 426 ton kuru kayısı gönderilerek, 78 milyon 63 bin dolar gelir elde edildi.

Türkiye'deki 22 milyon kayısı ağacının yaklaşık 9 milyonunun bulunduğu Malatya'da yetiştirilen kayısı, yurt içi ve dışında damakları tatlandırmaya devam ediyor.

Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret belgeli ürün olan Malatya kayısısı, döviz getirisiyle yüz güldürüyor.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, ağustos ayıyla başlayan yeni ihracat sezonunun hızla devam ettiğini söyledi.

Dünyadaki ekonomik dalgalanmaların tarım ürünlerini de etkilediğini belirten Özcan, kayısıda ihracat rakamlarını en üst düzeyde tutabilmek için yoğun mücadele verdiklerini ifade etti.

- Hedef yılbaşına kadar 40 bin ton ihracat

Özcan, yeni sezona hızlı başladıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Sezonun ilk iki ayında 14 bin 426 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirerek karşılığında 78 milyon 63 bin dolar gelir elde ettik. Ekim ayının ilk 10 gününde ise yaklaşık 2 bin tonluk ihracat gerçekleştirdik. Kayısıdaki fiyat artışlarından dolayı miktarda kısmi bir gerileme söz konusu ancak ihracat rakamlarımız (gelir bazında) geçen yılın üstünde seyrediyor. Hedefimiz yılbaşına kadar 40 bin ton ihracat rakamını yakalamak."

Malatya kayısının ABD başta olmak üzere Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Brezilya gibi 113 ülkeye ihraç edildiğini belirten Özcan, "Sezon sonuna kadar 100 bin ton ihracat 500 milyon dolar gelir hedefimize emin adımlarla yürüyoruz." diye konuştu.

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