Hekimhan'ın Güzelyurt Mahallesi'ne okul yapılıyor

MALATYA (AA) - Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'ne okul yapılıyor.

Güzelyurt Mahallesi Muhtarı Mustafa Tunç, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahalledeki okula 2015 yılında meydana gelen depremden dolayı çürük raporu verildiğini söyledi.

Bu sebeple 2019 yılında okulun yıkım kararı alındığını ve 2022 yılında yeni yapılacak olan binanın yapım ihalesinin gerçekleştirildiğini aktaran Tunç, şunları kaydetti:



"Okulumuzun şu anda inşaatı devam etmekte olup yapım işi için 210 günlük bir süre verildi. Binanın bu 210 günlük süre içerisinde teslim edilmesi tahmin ediliyordu. Ancak önümüz kış, bu sebeple okulun 2023-2024 eğitim öğretim yılında açılacağı ön görülüyor. Zemin inşaatı bitti, üstünün tablası bugün atılıyor. 8 derslikli, 3 katlı bina yapılacak. Okulumuzun yapılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, İl Milli Eğitim Müdürümüz, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ve bu okulda görev yapan müdürümüz ve idareciler olmak üzere hepsine teşekkür ederim. İnşallah 2023-2024 eğitim öğretim yılında öğrencilerimiz burada okuyacak. Güzelyurt Mahallemize hayırlı uğurlu olsun."​​​​​​​

Güzelyurt İlkokulunun 2 dönüm inşaat alanı üzerine yapılacağını ve 16 milyon liraya mal olacağını belirten Tunç, okul bahçesinde oyun ve spor alanları yer alacağını bildirdi.

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