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MALATYA (AA) - Malatya’da Cemevi Kültür Merkezi’nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cemal Gürsel Mahallesi’nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Mevlana’nın, Hacı Bektaş-ı Veli’nin, Niyazi Mısri’nin bu topraklarda yaşadığını belirtti.

Temeli atılan cemevinin sevgi kültürüne katkı sağlayacağına inandığını belirten Ağbaba, "Yüzyıllar önce Avrupa birbirini kırarken, din uğruna idamlar yapılırken bu coğrafyada kardeşlik, sevgi, hoşgörü vardı." dedi.

Malatya Valisi Hulusi Şahin ise birisinin kendisine "Alevilik nedir" diye sorması halinde "iyilerin yolu" diyeceğini belirtti.

Şahin, "Alevi kültürü Türk milli kültürüdür. Bizim ta Orta Asya'dan gelen ilmik ilmik o yılların içerisinde süzüle süzüle gelen hem varlık mücadelemizi hem de insanlık ailesi içerisindeki şerefli konumumuzu ortaya koyan bir büyük kültürün temsilciliğidir. O yüzden muhafaza edilmesi gerekir, gelecek nesillere devredilmesi gerekir." diye konuştu.

Törende, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Cem Vakfı Genel Başkanvekili Hasan Sezgin ile Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan selamlama konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından Malatya Cemevi Kültür Merkezi'nin temeli atıldı.

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