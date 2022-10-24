Malatya'da durdurulan otobüsteki fasulye çuvallarında 23 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

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MALATYA (AA) - Malatya'da bir yolcu otobüsünde fasulye çuvallarına gizlenmiş 12 kilogram skunk ile 11 kilogram toz esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kale ilçesindeki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Dedektör köpeği "Bonita"nın da katıldığı aramada, otobüsün bagaj kısmında yeşil fasulye çuvallarına gizlenmiş 6 paket halinde 12 kilogram skunk ile 5 paket halinde 11 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelerinin batı illerine sevkini yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan M.K, işlemleri için emniyete götürüldü.



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