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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya Ticaret Borsası

AA

Malatya Ticaret Borsası

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 146,01 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kuru kayısı Kg75,00146,01
Organik gün kurusu kayısıKg128,00128,00
Ekstra şekerpare kayısıKg117,00117,00
Endüstriyel kuru kayısı Kg31,0031,00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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