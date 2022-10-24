Malatya'da arkadaşı tarafından tabancayla kazara vurulduğu iddia edilen kişi öldü

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MALATYA (AA) - Malatya'da arkadaşı tarafından tabancayla kazara vurulduğu öne sürülen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Hasan Varol Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde E.K. tabancasıyla oynarken arkadaşı Mehmet Hakan Aksoy'u kazara vurdu.

Göğsünden yaralanan Aksoy, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili polis ekiplerince E.K. ile yanında bulunan Ö.A.T. ve S.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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