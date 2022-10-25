Malatya'daki Yenice Barajı ekonomiye yılda 9 milyon lira katkı sağlayacak

Yemeği de suyu da altın değerinde!

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MALATYA (AA) - Malatya'da, inşaatının ihale süreci tamamlanan Yenice Barajı'nın tamamlanmasıyla 4 bin 310 dekar tarım arazisinin sulanacağı ve ekonomiye yıllık 9 milyon 182 bin TL katkı sağlayacağı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, DSİ'nin Malatya'ya yaptığı yatırımlarla kentin mümbit topraklarını suyla buluşturmaya, vatandaşların içme ve kullanma suyunu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, Malatya Merkez Yenice Barajı inşaatının ihale sürecinin tamamlandığını ve işin yapım sözleşmesini 24 Ekim 2022'de imzaladıklarını ifade etti.

Akca, projenin Malatya'ya hayırlı olmasını dileyerek şunları kaydetti:

"Baraj, Malatya il merkezinin 2 kilometre doğusunda, Fırat Havzası'nın içinde yer alan Yenice Deresi üzerinde yapılacak. Kil çekirdekli yarı geçirimli kum çakıl dolgu tipinde inşa edilecek baraj temelden 47,5 metre yüksekliğinde ve 2 milyon 420 bin metreküp depolama kapasitesinde olacaktır. Baraj ve bileşenlerinin tamamlanmasıyla bölgede 4 bin 310 dekar tarım arazisi sulanacak. Sulu tarımla milli ekonomiye yıllık 9 milyon 182 bin TL zirai gelir artışı sağlanacaktır."

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