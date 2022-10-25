Malatya Ticaret Borsası

Yemeği de suyu da altın değerinde!

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MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 140 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 77,01 140,00 1 No'lu şekerpare kayısı Kg 130,00 130,00 Ekstra şekerpare kayısı Kg 108,31 126,89 1 No'lu gün kurusu kayısı Kg 125,00 125,00 Gün kurusu Kg 80,00 80,00

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