Kale'de ilçe müftüleri toplantısı yapıldı

MALATYA (AA) - Malatya'nın Kale ilçesinde ekim ayı ilçe müftüleri toplantısı yapıldı.
Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın başkanlığında düzenlenen toplantıya, il müftü yardımcıları ve ilçe müftüleri katıldı.
Toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığı hizmetlerinin en verimli şekilde yürütülmesi, sosyal projelere ağırlık verilmesi, özellikle 4-6 yaş arası çocukların dini eğitim aldığı Kur'an kurslarının yaygınlaştırılması ve bu eğitimin daha verimli hale getirilebilmesi için yapılacak çalışmalar ele alındı.
Toplantı, ilçe müftülerinin görüş ve önerilerinin alınmasıyla sona erdi.