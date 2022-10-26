Darende'de güvenli internet kullanımı ve siber zorbalıklar eğitimi verildi

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, siber suçların engellenmesi ve güvenli internet kullanımıyla ilgili bilgilendirme faaliyetleri düzenlendi.

Siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi ve manevi zararların en aza inmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY programı çerçevesinde ilçede yaklaşık 2 bin kişiye eğitim verildi.

Lise ve üniversite öğrencileri ile sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, muhtarlar, kamu personeli ve vatandaşlara güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı ve internet ortamında bilgi kirliliği ve dezenformasyon konularında 5 salonda eğitimler gerçekleştirildi.



Ekipler, esnaf ve vatandaşlara da Narko Rehber Projesi kapsamında broşür dağıttı.

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