Malatya'da gönüllü gençler öğrencilerle körling oynadı

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Kale ilçesinde Sağlıklı Çocuklar Şenliği kapsamında ilçeye giden Beydağı Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerle körling oynadı.

Kale Kaymakamlığı koordinesinde, Kale İlçe Devlet Hastanesi Başhekimliği, Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Kale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kale Belediyesi ve Malatya Beydağı Gençlik Merkezi tarafından gerçekleştirilen etkinlik, Kale Devlet Hastanesi bahçesinde yapıldı.

Beydağı Gençlik Merkezi gönüllülerince gerçekleştirilen etkinliklerle eğlenen öğrenciler, daha sonra gençlerle körling ve bovling oynadı.

​​​​​​​Öte yandan İlçe Devlet Hastanesi uzmanları, çocukların dişlerini kontrol etti, boy, kilo, görme ve işitme taramalarını yaptı.

İlçe Kaymakamı Mustafa Aksoy, ülkenin geleceği minik öğrencilerle bir araya geldiklerini belirterek, "Sağlıklı bir yaşamın temelinin atıldığı bu yaşlarda öğrencilerimize bu durumu eğlenceli bir şekilde anlatarak onların zihinlerinde yer ettiği inancındayım. Bu güzel ve anlamlı etkinliğin yapılmasında emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Programa Kale Belediye Başkanı Vekili Hasan Ayaz ve diğer ilgililer katıldı.

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