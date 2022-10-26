Malatya Ticaret Borsası

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 155 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Jumbo kayısı
|Kg
|155,00
|155,00
|Kuru kayısı
|Kg
|72,53
|126,95
|Ekstra şekerpare kayısı
|Kg
|120,00
|126,80
|Organik kuru kayısı
|Kg
|89,00
|89,00
|İslimli kabuk kurusu
|Kg
|110,00
|110,00
|Organik kesmelik kayısı
|Kg
|45,00
|45,00
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