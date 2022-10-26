Yeni Malatyaspor, Altınordu maçının hazıklıklarını sürdürüyor

MALATYA (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hasan Özer, deplasmanda Altınordu ile oynayacakları maçtan iyi bir sonuçla dönmek istediklerini söyledi.

Sarı-siyahlı takım, ligin 11. haftasında 28 Ekim Cuma günü konuk olacağı Altınordu maçının hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Hasan Özer yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Özer, geçen hafta sahalarında 1-0 yenildikleri Göztepe maçında futbolcularının hem savunma hem de hücum anlamında ellerinden gelenin en iyisini yaptığını ifade etti.

Karşılaşmada talihsiz bir golle mağlup olduklarına çok üzüldüklerini anlatan Özer, "Oynamış olduğumuz oyunun hakkı bu değildi. Kesinlikle kabul etmiyoruz ama ne yazık ki futbolda bunlar var." dedi.

Altınordu karşısında kayıplarını telafi edecek bir mücadeleye çıkacaklarına dikkati çeken Özer, şunları kaydetti:

"Altınordu maçında bu oyunumuzun daha da gelişmesini sağlayacağız. Altınordu maçından iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz. Oyuncularımıza güveniyorum, inşallah bunu başarırız. Takımdaki gelişimi herkes görüyor. Hatalarımız yok mu? Tabii var. Takım halinde hem hücum hem de savunma yapabilmek müthiş bir gelişim. Tabii bunun üzerine koymak zorundayız."

Takımın forveti Cengizhan Akgün ise Altınordu maçını kazanacaklarına inandığını belirterek, "İyi bir takım olmaya başladık. Bence iyi bir mücadele olacak ama inşallah kazanan biz oluruz." diye konuştu.





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