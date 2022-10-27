Pütürge'de kentsel dönüşüm projesinin ihalesi yapıldı

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MALATYA (AA) - Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, ilçede kentsel dönüşüm projesinin ihalesinin yapıldığını belirtti.

Sülük, yaptığı yazılı açıklamada, 6,4 hektarlık alanda ilçenin mimari yapısına uygun 213 konut, 34 ticarethane ve 1 caminin yapım işinin ihalesinin gerçekleştiğini söyledi.



Pütürge'ye katma değer katacak kentsel dönüşüm projesinin ilçeye ve kıymetli ilçe halkına hayırlı olmasını dileyen Sülük, şunları kaydetti:



""Bu projenin ilçemize kazanımında emeği geçen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ve Malatya Milletvekillerimiz Sayın Öznur Çalık'a, Sayın Bülent Tüfenkci'ye, Sayın Ahmet Çakır'a ve Sayın Hakan Kahtalı'ya ilçe halkı adına teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum." dedi.



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