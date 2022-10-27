İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinden emekli olan profesörlere plaket

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MALATYA (AA) - İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinden emekli olan 3 profesöre plaketleri törenle verildi.



İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Yakıncı, Çocuk Endokrinoloji Bölümü Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşehan Akıncı ile Tıbbi İstatistik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Saim Yoloğlu'nun emekliye ayrılmasından dolayısıyla Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi Mavi Salon'da tören düzenlendi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Beytur, törende hizmetlerinden dolayı profesörlere teşekkür etti.

Kızılay, emekli olan akademisyenlere plaket ve çiçek verdi.

Yaş haddinden dolayı emekli olan Yakıncı 32, Akıncı 28, Yoloğlu ise 35 yıl tıp fakültesinde görev yaptı.







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