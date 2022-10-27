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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pütürge'de marketler denetleniyor

AA

Pütürge'de marketler denetleniyor

MALATYA (AA) - Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, ilçe halkının sağlığını korumak ve fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek üzere marketlerin denetlendiğini bildirdi.

Sülük, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, Malatya Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ile ilçede faaliyet gösteren market, süpermarket ve zincir marketlerde gıda ürünleri başta olmak üzere tüm ürünlerde son tüketim tarihi, etiket ile kasa uyumsuzluğu, stok ve benzeri konularda denetimlerini gerçekleştirdiğini ifade etti.

Sülük, denetimlerin Pütürgelilerin daha rahat ve güvenli yaşamaları için olduğunu kaydetti.

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