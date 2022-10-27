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MALATYA (AA) - Malatya'da polis ekipleri elektrikli skuter kullananları denetledi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, trafikte her geçen gün artan ve trafiğin bir parçası haline gelen elektrikli skuterlerin yaşanan trafik kazalarına karışma oranlarında artış görüldüğü belirtildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin elektrikli skuterlere yönelik denetimleri arttırdığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Yapılan denetimlerde 2021 tarih ve 31454 sayılı Elektrikli Skuter Yönetmeliğine aykırı hususlar tespit edildiği takdirde gerekli yaptırımlar uygulanacaktır. Ayrıca denetim esnasında trafik polisleri tarafından elektrikli skuter kullanıcılarına yönelik başta ışık ihlali ve yaya geçitlerini kullanma olmak üzere trafik ve sürüş güvenliğini etkileyen tüm kurallara uymaları konusunda gerekli uyarı ve bilgilendirmeler yapılmaktadır."

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