Malatya Ticaret Borsası

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MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 131,15 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Ekstra kabaaşı kuru kayısı Kg 131,15 131,15 Kuru kayısı Kg 73,75 106,00 Ekstra şekerpare kayısı Kg 115,10 115,10 Gün kurusu Kg 81,60 81,60 Kesmelik kuru kayısı Kg 63,00 63,00 Arpa Kg 6,50 6,50

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