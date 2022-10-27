Malatya'da "Neden Kurumsal Yönetim?" paneli düzenlendi

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MALATYA (AA) - Malatya'da Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile Dünya Gazetesi iş birliğinde "Neden Kurumsal Yönetim?" başlıklı panel düzenlendi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen panelin açılışında konuşan TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Saka, dernek olarak, kurumsal yönetim anlayışının ülkede tanınması, gelişmesi amacıyla 2003'ten itibaren faaliyet yürüttüklerini söyledi.

Bugüne kadar çeşitli illerde 50’ye yakın seminer, panel gerçekleştirdiklerini hatırlatan Saka, kurumsal yönetim kavramının ülkelerin ve kurumların rekabetçiliğini devam ettirebilmeleri için önemli bir araç olduğunu anlattı.

Dünyanın muazzam bir değişim sürecinin içerisinden geçtiğine dikkati çeken Saka, "Karşı karşıya olduğumuz problemler hiç olmadığı kadar karmaşık riskler donanmıştır. Dünya kapsamlı bir şekilde yeni bir ekonomik ve siyasal dengeye evrilmektedir. Bu değişim sürecini alışagelmiş olduğumuz büyüme modelleriyle geçiştirebilmemiz mümkün değildir." diye konuştu.

Bir ülkede kurumsal yönetimin gelişmesi ve yaygınlaşması adına şekilsel altyapıların gerekli ancak yeterli olmadığının altını çizen Saka, şöyle devam etti:

"Şirketlerimizin kurumsal yönetim uygulamalarından gerçek faydayı elde edebilmeleri davranışsal boyuttaki ilerlemeye doğrudan bağlıdır. Bu alandaki engelleri aşmak için hep beraber mücadele etmemiz sonuç almak için son derece kritiktir. Şirketlerin çok daha uzun ömürlü olabilmeleri, rekabet edebilmeleri, sürdürülebilir yapılar olabilmeleri ne kadar kurumsal bir anlayışla yönetildiklerine direkt bağlıdır. Ülkeler için sürdürebilirliğin ve kalkınmanın yolu mikro ölçekten bakıldığında şirketlerin iyi yönetilmesinden geçmektedir."

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise Avrupa ve Amerika'da yüzyıllık şirketlerin varlığını gördükçe girişimci ruhuyla başlayan bir serüvenin kurumsallaşarak gelecek nesillere nasıl taşındığını da gördüklerini belirtti.

Açılış konuşmaların ardından moderatörlüğünü Dünya Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz'un yaptığı panelde, Saka, Sadıkoğlu ile Türkiye Raporu Direktörü ve TKYD Ekonomi Danışmanı Can Selçuki sunumlar gerçekleştirdi.

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