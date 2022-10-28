Malatya Valisi Hulusi Şahin'den "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajı

MALATYA (AA) - Malatya Valisi Hulusi Şahin, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, Cumhuriyet'in 99. yıl dönümünü kutlamanın heyecanı ve gururu içinde olduklarını bildirdi.

Cumhuriyetin, şanlı bir tarihe ve yüksek bir medeniyet birikimine sahip milletin bağımsızlığının sembolü olduğunu aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet, milletimizin her türlü imkansızlığa rağmen vatan ve bayrak uğrunda inanç ve kararlılıkla giriştiği varoluş mücadelesinin en anlamlı eseri ve bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığının en güçlü ifadesidir. Irk, din, dil, inanç ve cinsiyet farkı gözetmeksizin her Türk vatandaşının özgürlüğü ve eşitliği temeline dayanan Cumhuriyet, bizi millet olarak bir arada tutan, toplumsal bütünlüğümüzü ve dayanışmamızı sağlayan, güçlü bir Türkiye ideali etrafında birleştiren ortak ve vazgeçilmez değerimizdir."

Aziz milletin Cumhuriyetine, demokrasisine ve milli iradesine yönelik tehditleri bertaraf edecek azim ve kararlılığa sahip olduğunu belirten Şahin, "Ülkemizi dünyanın lider ülkelerinden biri haline getirmek ve gelecek nesillerimize daha güçlü bir Türkiye bırakmak için el birliği ile fedakarca çalışmak, bizlere bu güzel vatanı armağan eden şehitlerimize ve gazilerimize olan borcumuzun gereğidir. Türkiye Cumhuriyeti Devletini bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu cennet ülkeyi bizlere miras bırakan şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

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