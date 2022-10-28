29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

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MALATYA (AA) - AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Çakır mesajında, Cumhuriyetin ilan edilişinin 99. yıldönümünü coşkuyla gururla kutladıklarını bildirdi.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları vatan yapan tüm aziz şehitleri ve kahraman gazileri saygı, şükran ve rahmetle andığını aktaran Çakır, halkın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularıyla kutladığını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da mesajında, Cumhuriyetin milletin tarih sahnesinde yeniden dirilişin simgesi olduğunu aktararak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Türkiye'yi çağdaş ve muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için siyasal alanda, bayındırlıkta, toplumsal ve hukuk, eğitim sanayi alanında, tarım alanında, ekonomi ve ticaret alanında birçok atılım gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde eşine az rastlanır tarihi bir zafer kazanıldığını ve Kurtuluş Savaşı sonrasında, milli iradenin tecellisinin, Cumhuriyetin ilanıyla sağlandığını kaydetti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise mesajında, Cumhuriyetin geçmişten bu yana gelen bütün değerleriyle birlikte ilelebet var olmasının ortak sorumluluk olduğunu belirterek, "Cumhuriyetimizin 100. yılında belirtilen hedeflere ulaşmak ve ülkemizi muasır medeniyetlerin üzerine çıkarmak için aldığımız görevi layıkıyla yerine getirmek için bıkmadan, yorulmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kaydetti.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin zor şartlarda, mücadeleyle emekle kurulduğunu bildirdi.

Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, mesajında, Cumhuriyetin ilanı ile millet iradesinin hakim kılındığını ve modern Türkiye'ye giden yolun açıldığını belirtti.

Cumhuriyet değerlerinin ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkaracağını aktaran Özcan, şöyle devam etti:

"Tarihte eşine az rastlanır bir destanla kurulan Türkiye Cumhuriyeti, o günden bu yana vizyonunu geliştirerek emin adımlarla geleceğe yürümekte ve muasır medeniyeti yakalamış modern ve büyük Türkiye ideali yolunda hedeflerini gerçekleştirmektedir."

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