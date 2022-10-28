Malatya'da çiftçilere buğday ve arpa tohumu dağıtıldı

MALATYA (AA) - "Malatya Buğday Üretimini Artırıyor" ve "Malatya Tahıl Ambarları Arpa ile Doluyor" projeleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı, Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesince 1064 çiftçiye 625 bin kilogram arpa ve buğday tohumu dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Malatya Büyükşehir Belediye binası arkasında il protokolü ve çiftçilerin katılımıyla gerçekleştirilen törende konuşan Malatya Valisi Hulusi Şahin, gıda arzı güvenliğinin milli güvenlik meselesi olduğunu belirterek, "Buğdayımızı, şekerimizi, yağımızı üretmeliyiz. Özellikle stratejik ürünlerimize çok önem vermeliyiz. Bugün tarıma yapmış olduğumuz desteklerin yeni bir halkasını gerçekleştiriyoruz. Bu sefer arpa ve buğday tohumları dağıtıyoruz. Büyükşehir Belediyemizle yapmış olduğumuz çok sayıda ortak çalışmadan bir tanesini daha gerçekleştiriyoruz. Böylece çiftçimize daha önce verdiğimiz tohumların yanında ilave 625 ton daha tohum hibe ediyoruz. Hedefimiz kaliteli tohumla yüksek verim elde etmek." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da çiftçiler için tarım alanındaki hizmetleri sürdürdüklerini ifade ederek, bu anlamda hayata geçirilen projeleri anlattı.

60 kilometrenin üzerinde sulama kanalı yaptıklarını anlatan Gürkan, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz dönemde 425 ton arpa, buğday, nohut, fasulye tohumu dağıtımını gerçekleştirdik. Bugün de 625 ton arpa ve buğday tohumu dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bir taraftan devletimiz altyapı ve sulamayla ilgili imkanlarını sunarken, yerel anlamda belediye olarak bizler de bu imkanları sunmaya gayret ediyoruz. Sadece tohum boyutuyla değil bir taraftan sedir çalışmalarıyla domates, biber, çilek gibi ürünler dahil olmak üzere vatandaşlarımıza dağıtarak onların ekilebilecek, dikilebilecek alanlarının verimli bir şekilde değerlendirilmesi noktasında Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığımız yoğun bir çalışma içerisinde."

Üretici temsilcilerinin de konuşmasının ardından tohumların dağıtımı yapıldı.

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