Malatya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ve Kale ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.
Darende Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törene, Kaymakam Ökkeş Safa Türkoğlu, Belediye Başkan Vekili Vedat Terzi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Protokol, törenin ardından Yavuz Sultan Selim Anaokulu'nda düzenlenen ve öğrencilerin çeşitli kutlama etkinlikleri gerçekleştirdiği programa katıldı.
- Kale
Kale Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Kaymakam Mustafa Aksoy ve Kale Belediye Başkan Vekili Hasan Ayaz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.