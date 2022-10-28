Malatya'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kortej yürüyüşü ve fener alayı düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - Malatya'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında kortej yürüyüşü ve fener alayı düzenlendi.

Valilikçe organize edilen etkinlik çerçevesinde Kanalboyu Caddesi'nden toplanan grup, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle, mehteran takımı ve 2. Ordu Bando Takımı eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Burada havai fişek gösterisinin izlenmesinin ardından kortej, İnönü Caddesi'nden, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na devam etti.

Etkinliğe Vali Hulusi Şahin, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli ve vatandaşlar katıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.