Malatya'daki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, AA muhabirine, ilçede herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını ifade ederek, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Pütürge ilçesinde saat 22.16'da 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 5,14 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.