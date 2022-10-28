Malatyalı Fatma Nine'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi

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MALATYA (AA) - Malatya'da yaşayan 80 yaşındaki Fatma Özaslan, bugün Ankara Spor Salonu'nda yapılan "Türkiye Yüzyılı" tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdi.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fatma Nine, Öznur Çalık'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini ve onunla yüz yüze görüşme isteğini iletti.



Çalık, Ankara'daki toplantıya götürdüğü Özaslan'ı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürdü.

Fatma Özaslan, Erdoğan ile fotoğraf çektirdi.

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