Malatya'da maden ocağındaki yakıt tankında çıkan yangın söndürüldü

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bir maden ocağında, ısıtma sistemindeki yakıt tankında çıkan yangın söndürüldü.

Deveci Mahallesi'nde demir madeni çıkarılan bir maden sahasının ısıtma sisteminin yakıt tankında henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına, Büyükşehir Belediyesine ait 3 itfaiye aracıyla müdahale edildi.

Kısa sürede söndürülen yangın hasara neden oldu.

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