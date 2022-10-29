Döner sermayeyle GES kuran meslek lisesinin enerji maliyeti azaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Döner sermayeyle GES kuran meslek lisesinin enerji maliyeti azaldı

AA

Döner sermayeyle GES kuran meslek lisesinin enerji maliyeti azaldı

MALATYA (AA) - VOLKAN KAŞİK - Malatya'da 1960 yılında "Ziraat Okulu" adıyla kurulan ve öğrencilere çeşitli tarımsal ve hayvansal üretimde uygulamalı eğitimin verildiği Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin enerji ihtiyacı, döner sermayeyle okulun çatısına kurulan güneş enerjisi sisteminden (GES) sağlanıyor.

Kentte pamuk araştırma çiftliği olarak kurulan daha sonra Tarım Meslek Lisesi ve Ziraat Okulu olarak faaliyet gösteren, 2006'da Milli Eğitim Bakanlığına devredilen lisede eğitim gören öğrenciler, tarımın her aşamasını görerek ve uygulayarak öğreniyor.

Milli Eğitim Bakanlığının AR-GE merkezlerinden olan lisede öğrenciler, okula ait 400 dönümlük arazide tarımın yanı sıra hayvan yetiştiriciliğinden, yem bitkilerine, meyvecilikten hazır rulo çim ekimine kadar birçok alanda öğrenim görüp üretim gerçekleştiriyor.

Teorik eğitimin yanı sıra sahada da uygulama yapan öğrenciler, yonca, rulo çim, küçükbaş ve kanatlı hayvancılık üretiminin satışını yaparak para kazanıyor.

İki yıl önce enerji maliyetlerini düşürmek ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dikkati çekebilmek amacıyla okulun çatısına, okulda üretimi yapılan tarımsal ve hayvansal ürünlerin satışından elde edilen gelirle 40 fotovoltaik güneş panelleri kuruldu.

Enerji ihtiyacının büyük kısmının karşılandığı okuldaki sistemle enerji maliyetinde tasarruf sağlandı.

Okul Müdürü Şükrü Doğan, AA muhabirine, güneş enerjisi sistemlerinin öneminin her geçen gün arttığını söyledi.

Okulun döner sermayesinden elde edilen gelirle yaklaşık 2 yıl önce okula 10 Kw üretim kapasiteli GES kurduklarını anımsatan Doğan, "Ürettiğimiz enerjiyi TEDAŞ'a satıyoruz onlar da enerji tüketimimizden farkı düşüyor. Bu kapsamda faturalarımız daha az gelmeye başladı. Sistem yaz aylarında enerji ihtiyacımızın yüzde 40'ını karşılanıyor. Gönül ister ki daha büyük santraller kuralım ancak imkanımız dahilinde bu kadar yapabildik. Sistemi iki yıldır aktif olarak kullanıyoruz ve faturalarımıza olumlu yansıdı." dedi.

- Tarımsal sulamada kullanılmak üzere GES'ler artırılacak

Doğan, okullarında ekilebilir tarım arazisinin yaklaşık 400 dekar olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Okulumuzda AR-GE merkezimiz ve seramız mevcut. Bu alanlarda aktif olarak elektrik kullanıyoruz. Özellikle yaz aylarında 2 kuyumuz 24 saat çalışıyor bu da faturalara yansıyor. Özellikle sulamada kullanacağımız GES'leri artırabilirsek okula ekonomik katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bununla ilgili girişimlerimiz, görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bu alanlara da GES kurarız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya'da maden ocağındaki yakıt tankında çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Malatya'da maden ocağındaki yakıt tankında çıkan ...
(Görüntülü) MALATYA&#039;DA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
YEREL HABERLER (Görüntülü) MALATYA'DA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Malatyalı Fatma Nine'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi
YEREL HABERLER Malatyalı Fatma Nine'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ...
Malatya'daki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi
YEREL HABERLER Malatya'daki depremde herhangi bir olumsuzluk ...
Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem/ Fotoğraflar
YEREL HABERLER Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem/ Fotoğraflar
Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Malatya'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kortej yürüyüşü ve fener alayı düzenlendi
YEREL HABERLER Malatya'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kortej ...
Malatya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
YEREL HABERLER Malatya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
Malatya Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Malatya Ticaret Borsası
Malatya'da çiftçilere buğday ve arpa tohumu dağıtıldı
YEREL HABERLER Malatya'da çiftçilere buğday ve arpa tohumu dağıtıldı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru
YEREL HABERLER 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru
Ndayishimiye transferinde 350 bin avro, Gevrek'in iki şirketine aktarılmış
YEREL HABERLER Ndayishimiye transferinde 350 bin avro, Gevrek'in iki ...
Malatya Valisi Hulusi Şahin'den "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajı
YEREL HABERLER Malatya Valisi Hulusi Şahin'den "29 Ekim Cumhuriyet ...
Malatya'da "Neden Kurumsal Yönetim?" paneli düzenlendi
YEREL HABERLER Malatya'da "Neden Kurumsal Yönetim?" paneli ...
Malatya Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Malatya Ticaret Borsası
Malatya'da polis ekipleri elektrikli skuter kullananları denetledi
YEREL HABERLER Malatya'da polis ekipleri elektrikli skuter ...
Pütürge'de marketler denetleniyor
YEREL HABERLER Pütürge'de marketler denetleniyor
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinden emekli olan profesörlere plaket
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinden emekli olan ...
Pütürge'de kentsel dönüşüm projesinin ihalesi yapıldı
YEREL HABERLER Pütürge'de kentsel dönüşüm projesinin ihalesi yapıldı
15 Temmuz Milli İrade Ocakları Pütürge İlçe Başkanlığına Bayram getirildi
YEREL HABERLER 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Pütürge İlçe ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.