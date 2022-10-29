Malatya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - Malatya'nın Kale, Darende ve Arapgir ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kale Hükümet Konağı önündeki törende, Kaymakam Mustafa Aksoy ve Kale Belediye Başkan Vekili Hasan Ayaz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İzollu Ortaokulu'nda süren kutlama programında Aksoy ve Ayaz, katılımcıların bayramını kutladı.

- Darende

Darende Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu, makamında tebrikleri kabul etti.

Spor salonunda devam eden kutlama programında konuşan Türkoğlu, Cumhuriyet'in ilanının 99. yıldönümünü büyük bir gurur ve coşku içinde kutladıklarını söyledi.

Tüm imkansızlıklara rağmen, büyük bir inanç ve kararlılıkla yürütülen Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlandığını aktaran Türkoğlu, "Bu zafer Cumhuriyet ile taçlandırılarak, tarihimizin en büyük dönüm noktalarından birisi olarak gerçekleşmiştir. Millet olarak, bugün bunun haklı gururunu hep birlikte yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu, halk oyunları gösterisi sunduğu, gençlerin jimnastik hareketleri yaptığı törende, yapılan çeşitli yarışmalarda derece elde eden öğrencilere hediyelerin verilmesinden sonra geçit töreni düzenlendi.

Törene, Darende Belediye Başkan Vekili Vedat Terzi, Cumhuriyet Savcısı Habib Çetinkaya, resmi kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

İlçede ayrıca, Cumhuriyetin 99. yılına özel 99 araçlık konvoy oluşturuldu ve şehir turu atıldı.



- Arapgir

Arapgir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kutlamalara, Kaymakam Adnan Doğan ve Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ile vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Doğan, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaptı. Öğrencilerin şiir okumasının ardından oratoryo ile halk oyunları gösterisi sunuldu.

Kutlama resmi geçit töreninin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.