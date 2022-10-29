Malatya'da "bakım merkezinde darp" iddialarına ilişkin açıklama:

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MALATYA (AA) - Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kentteki bir bakım merkezindeki darp iddialarına ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın kuruluşlarında yer alan darp iddialarına ilişkin 14 Ekim'de inceleme başlatıldığı, şiddet uyguladığı iddia edilen bakım personelinin işine son verildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"17 Ekim 2022 tarihinde Valiliğimiz tarafından konuyla ilgili olarak idari soruşturma kapsamında muhakkik görevlendirilmiştir. Yine aynı tarihte İl Müdürlüğümüz tarafından Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. İlgili kuruluş ile ilgili idari ve adli soruşturma devam etmektedir."





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