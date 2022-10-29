Malatya'da 83 kilo 287 gram skunk ele geçirildi

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MALATYA (AA) - Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 83 kilo 287 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Malatya ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıklarınca, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan istihbarat çalışması neticesinde uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı tespit edildi.

Diyarbakır'dan İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapacak aracı tespit eden ekipler, Malatya'nın Kale ilçesindeki uygulama noktasında hafif ticari aracı durdurdu.

Ekipler, uyuşturucu tespit köpekleri ile araçta yaptıkları aramada, 83 kilo 287 gram skunk uyuşturucu maddesini valizlere vakumlu paketler halinde yerleştirilmiş vaziyette buldu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.​​​​​​​



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