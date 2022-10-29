Gaziantep, Malatya ve Kahramanmaraş’ta 29 Ekim resepsiyonu düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep, Malatya ve Kahramanmaraş’ta 29 Ekim resepsiyonu düzenlendi

AA

Gaziantep, Malatya ve Kahramanmaraş’ta 29 Ekim resepsiyonu düzenlendi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Malatya ve Kahramanmaraş'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon, Şanlıurfa'da ise fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi.

Gaziantep'te bir otelde düzenlenen resepsiyonda Vali Davut Gül, sohbet ettiği davetlilerin bayramlarını kutladı.

Cumhuriyet Bayramı kutlaması için hazırlanan pasta, protokoldekiler tarafından kesildi.

Resepsiyona, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Ali Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile askeri erkan katıldı.

- Malatya

Malatya Valiliğince bir otelde düzenlenen resepsiyon müzik dinletisiyle başladı.

Vali Hulusi Şahin, yaptığı konuşmada Cumhuriyetin 99. yıl dönümünü hep beraber kutladıklarını söyledi.

Dün gece düzenlenen fener alayının çok coşkulu geçtiğini anımsatan Şahin, vatandaşların kutlamaları ilgiyle izlediğini dile getirdi.

Cumhuriyetin kazanımlarıyla gurur duyduklarını, ne kadar güçlü devlet olduklarını bir kez daha gördüklerini aktaran Şahin, "Biz ayakta diri ve iri olmak zorundayız." diye konuştu.

Resepsiyona Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile askeri erkan katıldı.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Valiliğince bir otelde düzenlenen resepsiyonda, Vali Ömer Faruk Coşkun, davetlilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Resepsiyona Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve askeri erkan iştirak etti.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı yürüyüşü düzenlendi.

Şanlıurfa Valiliğince organize edilen etkinlik çerçevesinde Ali Şelli Parkı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşale ile Rabia Meydanı'na kadar yürüdü.

Mehter takımının eşlik ettiği yürüyüşte, katılımcılar büyük Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıdı.

Vali Salih Ayhan, yaptığı konuşmada, yürüyüşe katılanlara teşekkür etti.

Etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kamu kurumlarının yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) MALATYA&#039;DA 83 KİLO SKUNK ELE GEÇİRİLDİ; 2 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MALATYA'DA 83 KİLO SKUNK ELE ...
Malatya'da 83 kilo skunk ele geçirildi; 2 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da 83 kilo skunk ele geçirildi; 2 gözaltı
Engelli bakım merkezinde darp iddiası
YEREL HABERLER Engelli bakım merkezinde darp iddiası
Malatya'da 83 kilo 287 gram skunk ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya'da 83 kilo 287 gram skunk ele geçirildi
Malatya'da "bakım merkezinde darp" iddialarına ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER Malatya'da "bakım merkezinde darp" iddialarına ...
Malatya'da kurt sürüsü 42 küçükbaş hayvanı telef etti
YEREL HABERLER Malatya'da kurt sürüsü 42 küçükbaş hayvanı telef etti
(Görüntülü) MALATYA&#039;DA CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU
YEREL HABERLER (Görüntülü) MALATYA'DA CUMHURİYET BAYRAMI ...
Malatya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı
YEREL HABERLER Malatya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle ...
Döner sermayeyle GES kuran meslek lisesinin enerji maliyeti azaldı
YEREL HABERLER Döner sermayeyle GES kuran meslek lisesinin enerji ...
Malatya'da maden ocağındaki yakıt tankında çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Malatya'da maden ocağındaki yakıt tankında çıkan ...
(Görüntülü) MALATYA&#039;DA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
YEREL HABERLER (Görüntülü) MALATYA'DA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Malatyalı Fatma Nine'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi
YEREL HABERLER Malatyalı Fatma Nine'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ...
Malatya'daki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi
YEREL HABERLER Malatya'daki depremde herhangi bir olumsuzluk ...
Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem/ Fotoğraflar
YEREL HABERLER Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem/ Fotoğraflar
Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Malatya'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kortej yürüyüşü ve fener alayı düzenlendi
YEREL HABERLER Malatya'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kortej ...
Malatya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
YEREL HABERLER Malatya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
Malatya Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Malatya Ticaret Borsası
Malatya'da çiftçilere buğday ve arpa tohumu dağıtıldı
YEREL HABERLER Malatya'da çiftçilere buğday ve arpa tohumu dağıtıldı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru
YEREL HABERLER 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru
Ndayishimiye transferinde 350 bin avro, Gevrek'in iki şirketine aktarılmış
YEREL HABERLER Ndayishimiye transferinde 350 bin avro, Gevrek'in iki ...
Malatya Valisi Hulusi Şahin'den "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajı
YEREL HABERLER Malatya Valisi Hulusi Şahin'den "29 Ekim Cumhuriyet ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.