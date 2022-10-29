Gaziantep, Malatya ve Kahramanmaraş’ta 29 Ekim resepsiyonu düzenlendi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Malatya ve Kahramanmaraş'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon, Şanlıurfa'da ise fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi.

Gaziantep'te bir otelde düzenlenen resepsiyonda Vali Davut Gül, sohbet ettiği davetlilerin bayramlarını kutladı.

Cumhuriyet Bayramı kutlaması için hazırlanan pasta, protokoldekiler tarafından kesildi.

Resepsiyona, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Ali Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile askeri erkan katıldı.

- Malatya

Malatya Valiliğince bir otelde düzenlenen resepsiyon müzik dinletisiyle başladı.

Vali Hulusi Şahin, yaptığı konuşmada Cumhuriyetin 99. yıl dönümünü hep beraber kutladıklarını söyledi.

Dün gece düzenlenen fener alayının çok coşkulu geçtiğini anımsatan Şahin, vatandaşların kutlamaları ilgiyle izlediğini dile getirdi.

Cumhuriyetin kazanımlarıyla gurur duyduklarını, ne kadar güçlü devlet olduklarını bir kez daha gördüklerini aktaran Şahin, "Biz ayakta diri ve iri olmak zorundayız." diye konuştu.

Resepsiyona Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile askeri erkan katıldı.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Valiliğince bir otelde düzenlenen resepsiyonda, Vali Ömer Faruk Coşkun, davetlilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Resepsiyona Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve askeri erkan iştirak etti.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı yürüyüşü düzenlendi.

Şanlıurfa Valiliğince organize edilen etkinlik çerçevesinde Ali Şelli Parkı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşale ile Rabia Meydanı'na kadar yürüdü.

Mehter takımının eşlik ettiği yürüyüşte, katılımcılar büyük Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıdı.

Vali Salih Ayhan, yaptığı konuşmada, yürüyüşe katılanlara teşekkür etti.

Etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kamu kurumlarının yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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