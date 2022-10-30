Malatya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da otomobil, halk otobüsü ve çöp kamyonunun karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

N.A yönetimindeki 44 DD 605 plakalı otomobil, B.K. idaresindeki 44 H 0088 plakalı özel halk otobüsü ve N.A'nın kullandığı 44 ABV 473 plakalı çöp kamyonu, çevre yolu MAŞTİ kavşağında çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, aracında sıkışan otomobil sürücüsü N.A. ile yanındaki P.A, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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