Kale'de çiftçilere buğday tohumu dağıtıldı

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Kale ilçesinde çiftçilere buğday tohumu dağıtıldı.

"Malatya Buğday Üretimini Artırıyor" ve "Malatya Tahıl Ambarları Arpa ile Doluyor" projeleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı, Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesince Kale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne verilen buğday tohumları 12 çiftçiye ulaştırıldı.

Çiftçilere yüzde 75 hibe ile toplamda 5 bin 600 kilogram buğday tohumu dağıtıldı.

Kale İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Abdulgani Han, AA muhabirine, hedeflerinin boş bırakılan tarım arazilerini üretime kazandırarak ve kaliteli tohumla yüksek verim elde etmek olduğunu söyledi.

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