Malatya'da hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı.

Ahmet Bayram yönetimindeki 44 BL 910 plakalı hafif ticari araç Turgut Özal Üniversitesi Doğanşehir Vahap Küçük Meslek Yüksekokulu önünde yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Öztürk'e çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırılan Öztürk, buradaki müdahalenin ardından Malatya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Öztürk'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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