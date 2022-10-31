Malatya'da takla atan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Nevzat Çatı (74) idaresindeki 44 LP 209 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman-Malatya D-800 kara yolu Karapınar Mahallesi mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki Durdane Çatı (75), Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı Durdane Çatı, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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