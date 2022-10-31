Malatya'da 11 işyerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da 11 işyerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Battalgazi ilçesi Yenihamam Mahallesindeki 11 işyerinden çok sayıda malzeme çalınmasına yönelik çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini belirlediği şüpheli N.Ö'yü operasyonla gözaltına aldı.

Çeşitli suçlardan 60'ın üzerinde suç kaydı bulunan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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