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MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsası'nda ekstra kabaaşı gün kurusu kayısının kilogramı 163 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Ekstra kabaaşı gün kurusu kayısı Kg 163,00 163,00

Ekstra kabaaşı kuru kayısı Kg 140,84 140,84 Ekstra gün kurusu kayısı Kg 128,00 128,00 Gün kurusu Kg 115,00 115,00 Ekstra şekerpare kayısı Kg 115,00 118,64 Kuru kayısı Kg 42,28 100,00 Natürel gün kurusu kayısı Kg 81,60 81,60

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