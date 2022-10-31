MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsası'nda ekstra kabaaşı gün kurusu kayısının kilogramı 163 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Ekstra kabaaşı gün kurusu kayısı
|Kg
|163,00
|163,00
|Ekstra kabaaşı kuru kayısı
|Kg
|140,84
|140,84
|Ekstra gün kurusu kayısı
|Kg
|128,00
|128,00
|Gün kurusu
|Kg
|115,00
|115,00
|Ekstra şekerpare kayısı
|Kg
|115,00
|118,64
|Kuru kayısı
|Kg
|42,28
|100,00
|Natürel gün kurusu kayısı
|Kg
|81,60
|81,60
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