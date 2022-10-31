Malatya'da suçüstü yakalanan 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı

MALATYA (AA) - Malatya'nın Hekimhan ilçesinde hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Hekimhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen 50 kilogram kuru kayısı, 2 küçükbaş hayvan, ilaçlama ve ot biçme makinesi ile çeşitli malzemelerin çalınması gibi 7 olayla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları çalışmada çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheliler M.M.B, N.G. ve V.D'yi suçüstü yakaladı.
Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.