Malatya'da kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Yazıhan ilçesinde kaçak kazı yapan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Buzluk Mahallesi'nde önleyici kolluk devriyesi sırasında şüpheli bir araç tespit etti.

Bölgede inceleme yapan ekipler, kaçak kazı yapan 7 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Kazı alanında 2 akü, 1 geliştirilmiş radar cihazı, radara ait arama ve kumanda sistemi, 1 güç çevirici, 2 bıçak, 2 metre, 1 su arama aparatı, 1 radar kullanımı için şifrelerin kayıt edildiği defter, kazma ve kürek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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