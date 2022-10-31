Malatya'da 54 bin 350 dolu makaron ele geçirildi

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 54 bin 350 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sürgü Yol Arama ve Kontrol noktasında seyreden bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada karton kutulara gizlenmiş 54 bin 350 faturasız ve bandrolsüz dolu makaron bulundu.

Gözaltına alınan araç sürücüsünün işlemleri sürüyor.

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